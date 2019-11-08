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В правительстве пообещали через три месяца "охватить" ОРДЛО украинским телевидением
08.11.2019 16:00
В течение трех месяцев на оккупированных территориях появятся сигналы украинских телеканалов, сообщает ТСН.
Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" пообещал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.
Он уточнил, что уже состоялось тестирование сигнала - он может охватить до 80% оккупированных территорий. Как именно это будет происходить, Бородянский пока держит в тайне.
Теги: Донбасс, телевидение, ОРДЛО
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