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Cьогодні День української писемності й мови

09.11.2019 11:00
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Cьогодні День української писемності й мови

У суботу в Україні відзначають День української писемності та мови — свято, яке щороку відзначається 9 листопада, передає УНН.

Свято встановлено 9 листопада 1997 року, коли Президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства видав Указ № 1241/97 "Про День української писемності та мови".

Зазначимо, напередодні Українське радіо у п’ятницю провело щорічну акцію “Всеукраїнський радіодиктант національної єдності”, який розпочався об 11:00 у читальній залі бібліотеки імені Вернадського в Києві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко запросив україномовних послів з 8 країн Європи долучитись до Всеукраїнського диктанту національної єдності.


 
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