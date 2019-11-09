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Трамп намерен обнародовать еще один разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп планирует опубликовать еще один разговори с Президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает американское издание Politico, передают Українськi Новини.
В пятницу во время общения с журналистами Трамп сказал, что по требованию следователей конгресса касаемо импичмента может опубликовать еще один, по его словам, важный разговор с Зеленским.
"У меня был еще один телефонный звонок с Президентом, который был раньше этого. Теперь они требуют и его. И если они этого захотят, я им его покажу", - сказал Президент США. По его словам, он эту запись давно не видел, но при необходимости предоставит следователям.
Журналисты издания предполагают, что Трамп может говорить о звонке Зеленскому 21 апреля, сразу после победы последнего на президентских выборах в Украине.
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