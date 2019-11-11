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Сивохо призвал упростить пересечение линии разграничения на Донбассе

11.11.2019 13:30
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Сивохо призвал упростить пересечение линии разграничения на Донбассе

Украинские власти должны максимально упростить пересечение линии разграничения на Донбассе. Об этом сегодня, 11 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо, сообщают «Донецкие новости».
«Мы много говорим о единстве, но на КПВВ равенство и единство уходят на другой план. Особый режим пропуска, подтверждение личности, необходимый перечень каких-то предметов, разрешенных к провозу – это все давит на человека. Неужели миру и безопасности может навредить желание провезти какой-то товар – мед, орехи, например, побаловать ребенка новой игрушкой?», – отметил он.
«Я считаю, что чем лучше мы будем относиться к людям, пересекающим КПВВ, чем лучше условия мы будем для них создавать, тем выше мы поднимем реноме своей страны. Пусть люди, попадая к нам, видят, что о них помнят, о них заботятся. Я считаю, что это один из самых главных вопросов быстрых шагов сейчас», – добавил Сивохо.



Теги: Донбасс, Сергей Сивохо, КПВВ
 
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