Чернобыльскую зону посетило более 100 тысяч туристов в нынешнем году

12.11.2019 11:36

Чернобыльская зона является одним из самых популярных направлений среди иностранных туристов в Украине. Количество желающих посетить зону отчуждения растет ежегодно, поэтому власть взялась развивать ее туристический потенциал. Как планируют развивать территорию вокруг Чернобыля, сколько денег может приносить туризм в бюджет и является ли он безопасным, узнавали наши эксперты.

Тонкости радиоактивного туризма

С начала 2019 года Чернобыльскую зону посетили более 107 тысяч туристов. Это на 44 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года, что является абсолютным туристическим рекордом зоны. Как сообщают в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения, почти 80% посетителей приехали из-за рубежа. Среди иностранных государств рекордсменами стали Великобритания (15 738 туристов), Польша (9 378), Германия (7 826), США (5580) и Чехия (4 063). Украинцев среди гостей зоны в этом году также было немало – 22 468 человек.

Главная причина такого повышенного интереса к ЧАЭС – это выход сериала HBO «Чернобыль», который рассказывает об аварии в 1986 году и последствиях ее ликвидации. По версии популярного сайта о кинематографе IMDB, весной лента возглавила рейтинг лучших сериалов мира.

Руководство зоны отчуждения также предполагает, что на туристический бум повлияло упрощение процедуры посещения зоны. В частности, введение электронного пропуска и создание дополнительной инфраструктуры. Ведь, чтобы попасть в зону отчуждения, нужно своевременно оформить разрешение на пребывание. С конца прошлого года это можно сделать онлайн, подав заявку через систему «Электронный билет» (https://solaris.testmticket.in.ua).

«Чернобыль – тема, которая интересует весь мир. Люди хотят воочию увидеть место, где состоялась одна из крупнейших трагедий последнего времени. С одной стороны, такая привлекательность дает определенные преимущества – дополнительные поступления в бюджет. Но с другой – нужно дополнительно развивать инфраструктуру, которая сделает комфортным и безопасным пребывание туристов в зоне отчуждения», – отмечает помощник директора Центра организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения Кирилл Гарник.

Вместе с упрощением механизма посещения зоны руководство усилило охрану, чтобы бороться с нелегальными туристами-«сталкерами». Операторы, которые занимаются организацией туров, настаивают, что в рамках официальных маршрутов туристам ничего не угрожает. Ведь они проходят под наблюдением опытных гидов, которые показывают безопасные участки, самостоятельные же путешествия таят опасность.

Поэтому туристов просят соблюдать правила поведения и помнить, что прежде всего Чернобыль – это место страшной трагедии. Это после выхода сериала отметил в частности сценарист и главный продюсер «Чернобыля» Крейг Мезин.

«Это замечательно, что «Чернобыль» вызвал волну туризма в зону отчуждения. Если вы едете туда, то помните, что там произошла ужасная трагедия. Проявите уважение ко всем, кто страдал и пожертвовал собой», – написал Мезин в своем Twitter.

Новые маршруты и возможности

Больше всего туристов интересуют город Припять, саркофаг четвертого энергоблока ЧАЭС, а также секретный радар советских времен – Дуга-1. Однако в Минприроды уверены, что потенциал Чернобыльской зоны больше чем традиционные места туристического маршрута. По словам директора по науке и развитию компании «Чернобыль-тур» Сергея Мирного, инфраструктуру нужно развивать и в Чернобыле, и в прилегающих районах.

Поэтому в июле 2019 года Президент Владимир Зеленский подписал указ о развитии туризма в Чернобыльской зоне. Согласно ему, планируют создать новые туристические маршруты, построить новые КПП и отремонтировать нынешние, отменить запрет на видеосъемку и улучшить мобильную связь.

«До сих пор Чернобыль был отрицательной частью бренда Украины. Пришло время это изменить. Чернобыль – это уникальное место на планете, где природа возрождается после мировой техногенной катастрофы, где есть настоящий «город-призрак». Мы должны показать это место миру: ученым, экологам, историкам, туристам», – заявил Зеленский во время визита в зону отчуждения.

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения уже объявило, что вскоре запустит 13 наземных, 5 водных и 3 воздушных маршрута. Например, природу Чернобыля можно будет увидеть во время туров по рекам Припять и Уж.

Кроме этого, зона отчуждения имеет все шансы стать элементом «зеленой» экономики. Уже сейчас на территории ЧАЭС работает солнечная электростанция мощностью 1 МВт. Еще более 60 инвесторов подали заявки на отвод земельного участка под развитие станций «зеленой энергетики».

В Офисе Президента надеются, что благодаря развитию инфраструктуры зона сможет приносить в госбюджет немалые деньги.

«Туризм и смежные отрасли могут давать более 1 млрд грн валового дохода зоне отчуждения и наполнять бюджеты депрессивных прилегающих районов, но это вопрос открытости города и стратегии», – замечает член рабочей группы по улучшению туристической привлекательности зоны отчуждения Денис Русак.

Ученые говорят, что за 33 года после аварии Чернобыльская зона остается непригодной для жизни. Но даже несмотря на это, она имеет будущее. Чиновники и туроператоры соглашаются, что туризм в Чернобыле – это не только немалые экономические выгоды для страны, но и возможность рассказать миру свою историю.