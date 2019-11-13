Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Активисты устроили под стенами Рады похороны свиньи

13.11.2019 10:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Активисты устроили под стенами Рады похороны свиньи

В среду, 13 ноября, активисты вышли под Верховную Раду Украины на митинг против принятия земельного закона, сообщает Апостроф.
Митингующие принесли с собой гроб с тушей свиньи, а также венки. Они вышли под стены Рады с транспарантами: "Верните пастбища", "Нет распродаже украинской земли", "Зе!мля, не трогай землю".



Теги: рынок, протест, земля, Верховная Рада
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх