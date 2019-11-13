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Рада приняла земельный закон в первом чтении
Верховная Рада во время заседания 13 ноября приняла в первом чтении депутатский законопроект 2178-10, который будет вводить рынок земли в Украине, сообщает ТСН.
За соответствующее решение проголосовали 240 депутатов. Среди них 227 голосов дали депутаты от "Слуги народа" и 13 внефракционных.
Предполагается, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года. Именно тогда будет отменен мораторий на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.
Законопроект также четко регулирует перечень тех, кто может приобретать права собственности на землю - граждане Украины, территориальные общины, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства, в случае приобретения в порядке наследования и обязанностью отчудить участок в течение года.
Что касается продажи земли иностранцам, то для них будет действовать запрет до 1 января 2024 года. Исключения будут в том случае, если землю захотят приобрести иностранцы-арендаторы, которые являются сельскохозяйственными товаропроизводителями, если с момента государственной регистрации юридического лица - приобретателя права собственности прошло менее 3 лет, а также на случаи приобретения в собственность указанными лицами земельных участков.
Теги: закон, земля, Верховная Рада
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