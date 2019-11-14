Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Пристайко допустил выход Украины из минских договоренностей

14.11.2019 13:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пристайко допустил выход Украины из минских договоренностей

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей. Об этом он заявил в интервью BBC, сообщает РБК-Украина.
Министр отметил, что такое решение может быть принято, если этот процесс "будет идти бесконечно". Он добавил, что первый шаг к такому решению может быть сделан после нормандского саммита.
"Это очень непопулярное заявление и, наверное, оно опять не понравится нашим западным партнерам. Но для нас "Минск" - не самоценность. Самоценность - наше выживание как нации. И если мы увидим, что они (минские договоренности, - ред.) не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса", - пояснил он.



Теги: Министерство иностранных дел, выход, Минские договоренности
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх