Пристайко допустил выход Украины из минских договоренностей

14.11.2019 13:30

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей. Об этом он заявил в интервью BBC, сообщает РБК-Украина.

Министр отметил, что такое решение может быть принято, если этот процесс "будет идти бесконечно". Он добавил, что первый шаг к такому решению может быть сделан после нормандского саммита.

"Это очень непопулярное заявление и, наверное, оно опять не понравится нашим западным партнерам. Но для нас "Минск" - не самоценность. Самоценность - наше выживание как нации. И если мы увидим, что они (минские договоренности, - ред.) не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса", - пояснил он.