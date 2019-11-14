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Рада приняла Госбюджет-2020

14.11.2019 15:00
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Рада приняла Госбюджет-2020

Верховная Рада приняла Государственный бюджет на 2020 год во втором чтении и в целом. Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов, передает УНН.
Госбюджет-2020 предусматривает дефицит 2,09% ВВП, расходы 1,18 трлн грн, ресурс местных бюджетов на 2020 год составляет 465 647,1 млн грн.
Среди главных показателей бюджета: курс доллара по 27 грн, минимальная зарплата - 4723 грн. Пенсии повысятся несущественно. Предусмотрено 48 млрд грн на субсидии.



Теги: бюджет, голосование, Верховная Рада
 
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