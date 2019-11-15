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НБУ повысил курс гривны на выходные

15.11.2019 15:00
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НБУ повысил курс гривны на выходные

Национальный банк Украины определился с официальными курсами валют на пятницу, 15 ноября. Эти же курсы будут действовать в течение ближайших двух выходных - субботы и воскресенья, сообщает ТСН.
Доллар США подешевел на 7 копеек и стоит 24,24 грн.
Евро подешевел на 10 копеек и составляет 26,66 грн.



Теги: НБУ, гривня, курс валют
 
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