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Путин назвал условия для 25%-й скидки на газ для Украины
15.11.2019 10:15
Россия может снизить стоимость газа для Украины на четверть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТСН.
По его словам, Москва готова даже "перебить" своей ценой ту, которую Украина платит за газ, полученный с Запада. Однако при этом российский лидер обозначил ряд условий, без выполнения которых такой скидки не будет. Это, в частности, отказ Киева от реверсных поставок из Европы и возобновление поставок напрямую из России.
Теги: Путин, цена, газ, скидка
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