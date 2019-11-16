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МВФ обсудит реформы с Национальным Банком
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом, которая прибыла в Киев 14 ноября, будет работать в Украине в течение недели. Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.
"Впереди – неделя переговоров. С НБУ Фонд обсуждает дальнейшую реформу финсектора, а также важность судебной реформы в обеспечении финстабильности", – написал Смолий на своей странице в Twitter, отметив, что в первый же день работы миссия МВФ посетила Нацбанк.
Прошлая миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации. В нем говорилось, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится. Речь идет о 5-6 млрд долларов.
Как прогнозировали в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу фонда в 2019 году, "очень высокая". При этом премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что деньги – не главное в отношениях Украины и МВФ.
По материалам: https://www.segodnya.ua
Теги: экономика, Украина, НБУ, бюджет, МВФ
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