Рада проголосовала за отставку главы Бюро расследований

16.11.2019 14:20

Верховная рада Украины поддержала правку в законопроект о перезапуске Госбюро расследований (№ 2116), которая предполагает увольнение руководства. Соответствующую правку поддержали 259 нардепов.

Согласно этой правке, полномочия директора, первого заместителя и заместителя директора ГБР прекращаются досрочно в случае принятия закона и вступления его в силу.

При этом президент Украины в течение пяти рабочих дней со дня вступления закона в силу настоящего должен назначить временно исполняющего обязанности директора ГБР с полномочиями, предусмотренными законом о Государственном бюро расследований.

Временно исполняющему обязанности директора ГБР запрещается разглашать информацию с ограниченным доступом, полученную в связи с выполнением его обязанностей, кроме случаев, установленных законом.

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