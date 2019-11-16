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Западные партнеры обсудили с Зеленским судебную реформу

16.11.2019 15:25
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Западные партнеры обсудили с Зеленским судебную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послам государств "Большой семерки" и обсудил с ними судебную и другие реформы. Встреча состоялась в Офисе президента в четверг, 14 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

Собеседники уделили внимание имплементации судебной реформы в части закона о деятельности органов судейского самоуправления. На встрече также поднимался вопрос участия международных экспертов в формировании нового состава Высшей квалификационной комиссии судей и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при Высшем совете правосудия.

В ходе обсуждения судебной реформы, которую западные дипломаты жестко раскритиковали еще на этапе ее рассмотрения Верховной Радой, Зеленский выразил готовность к диалогу.

"Готов к диалогу и дискуссии. Мы не теряем времени и делаем все, чтобы действительно изменить страну", - заявил президент.

 


По материалам: https://zn.ua

Теги: Украина, суд, Владимир Зеленский, реформа, G7
 
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