Что даст украинцам рынок земли

18.11.2019 19:45

Украина впервые за 28 лет вплотную приблизилась к свободной продаже земли. После многих лет дискуссий и тщетных попыток отменить земельный мораторий наконец Верховная Рада приняла закон об обращении земель сельскохозяйственного назначения. Пока в первом чтении. Кто голосовал за, а кто против, и что в законе, узнал Центр общественного мониторинга и контроля naglyad.org.

240 голосов за «отмену экономического рабства». Президентская фракция «Слуга народа» почти в полном составе поддержала закон. С 252 депутатов фракции свои голоса в пользу закона отдали 227 народных избранников. Против проголосовали 3, еще 16 воздержались. За закон проголосовали также 13 внефракционных депутатов. Другие же фракции не дали ни одного голоса за эту инициативу. Более того, «Европейская солидарность» и «Батькивщина» почти в полном составе проголосовали против. А депутаты «Голоса» воздержались.

«Мы сегодня сделали, и я, и вы, мы, сейчас еще даже не осознаем, что вы отменили действительно экономическое рабство. Каждый украинец станет владельцем своей земли», – поблагодарил депутатов президент Владимир Зеленский.

После результатов голосования лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила о переходе ее политсилы в оппозицию. «Принятием закона о распродаже земли президент Зеленский пересек красные линии. Команда «Батькивщины» переходит в оппозицию», – отметила она.

Кто имеет право покупать землю? Согласно закону, сельскохозяйственные угодья могут покупать: украинские граждане; юридические лица Украины, созданные по законодательству Украины; территориальные общины; государство. Кроме того, право на приобретение земли имеют юридические лица, конечными владельцами которых являются иностранцы, если они арендуют землю в Украине более трех лет. Другие иностранцы и иностранные компании смогут покупать землю с 2024 года.

Но возможность покупки земли иностранцами выносится на всеукраинский референдум. До голосования закона в первом чтении президент Зеленский заявил, что этот важный вопрос будут решать украинцы на референдуме. «Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме», – заявил президент.

В одни руки не более 210 тыс. га. Закон предусматривает ограничения продажи земли одному лицу. В частности, не более 35% в пределах объединенной территориальной общины; 8% в пределах области и 0,5% – Украины. Против этой нормы выступают представители «Европейской солидарности», которые считают, что 210 тыс. га – слишком большая квота.

«Мы требуем ограничить возможность концентрации земли в одних руках и убрать норму о разрешении на 210 тыс. га собственности, создание прозрачного земельного кадастра как предпосылки (за год его можно создать), земельного банка, предусмотреть предохранители для защиты плодородия и восстановления земли, рекультивации, минимальную цену, чтобы крестьяне сейчас не продали свои паи за бесценок и чтобы им заплатили рыночную стоимость земли», – написала Ирина Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

Арендаторы имеют первоочередное право на покупку земли. Фермеры, которые имеют договоры на постоянное пользование сельскохозяйственными угодьями, могут выкупить участки с рассрочкой платежа до 5 лет по цене нормативной денежной оценки. Земельные торги при этом не проводятся.

Когда в Украине начнут продавать землю? Согласно закону, запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения отменяется 1 октября 2020 года. После этого право продавать земельные паи получат все их владельцы.





