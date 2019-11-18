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"Газпром" прислал Украине официальное предложение по газу
Российский монополист Газпром направил в адрес НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.
"В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств", - говорится в сообщении управления информации компании-монополиста.
Кроме того, в официальном предложении за подписью председателя правления Газпрома Алексея Миллера среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства Нафтогаза об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании. Также Газпром ждет позицию украинской стороны относительно ее готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.
"Копии официального предложения направлены министру энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексею Оржелю и заместителю председателя Европейской комиссии Марошу Шефчовичу", - уточняют в Газпроме.
Как известно, 31 декабря 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. В сентябре стороны провели встречу, где Украина представила России и Еврокомиссии "дорожную карту" по имплементации европейского законодательства в свою систему. Россия согласилась подписать контракт по новым правилам, если Украина успеет завершить все необходимые процедуры, в частности, сертифицировать украинского газотранспортного оператора по европейскому законодательству.
Если Украина не успеет, Россия предлагает продлить действующий контракт на транзит газа на какой угодно срок. Но первоочередным вопросом Россия считает подписание контракта на покупку газа Украиной напрямую у России, который сейчас Украина получает реверсом из Европы. Украина не покупает российский газ с 2015 года.
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил 15 ноября, что цена газа из России для Украины должна быть на 20-25% ниже, чем цена на газ из Европы, поскольку Газпром при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу. Он также отметил, что контракт с Газпромом имеет смысл только тогда, когда Газпром выполняет свои контрактные обязательства, тогда как предметом длящихся в Стокгольмском арбитраже споров является как раз невыполнение Газпромом своих контрактных обязательств.
Россия в сентябре на трехсторонних переговорах также заявила о необходимости до подписания нового контракта с Украиной заключить мировое соглашение по решению Стокгольмского арбитража, согласно которому Газпром должен выплатить Нафтогазу $2,6 млрд.
По материалам: https://www.ukrinform.ru
Теги: Украина, Газпром, Нафтогаз, газ, транзит, предложение
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