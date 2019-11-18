Пристайко рассказал об альтернативах минским соглашениям

18.11.2019 14:00

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что альтернативой минским соглашениям может быть операция по поддержанию мира, которая вообще не предусмотрена минским процессом, сообщает РБК-Украина.

Пристайко отметил, что у МИД есть "папка с вариантом номер два, на случай если вариант номер один не работает". В ней написано, что если минский процесс не реализуется, надо иметь другое направление действий.

В то же время он добавил, что если этот вариант не срабатывает, например, Россия блокирует решение Совбеза ООН и миссия не появляется, тогда, очевидно, дипломатическая система достает третий вариант.

"И у нас в запасе есть еще несколько вариантов, которые обрисовывались уже президенту в общих чертах", - добавил Пристайко.