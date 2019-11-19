Новый бюджет Украины-2020: на что будем тратить

19.11.2019 12:57

14 ноября Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2020 год. Как обещали в правительстве, ко второму чтению документ претерпел существенных изменений, в частности, в доходной части. На какие отрасли правительство заложило больше всего финансирования, как планируют гасить долговую нагрузку и за счет чего надеются привлечь дополнительные инвестиции, разбирались наши эксперты от naglyad.org.

Последний годовой бюджет

Согласно закону, в следующем году доходы государственного бюджета планируются на уровне 1093 млрд грн, а расходы – 1195 млрд грн. Дефицит бюджета предусмотрен в объеме 2% от ВВП. С 1 января 2020 года минимальная зарплата вырастет на 550 гривен и составит 4723 гривны. Средний курс гривны к доллару в 2020 году планируют на уровне 27 грн/доллар.

В правительстве надеются, что благодаря запланированным реформам смогут получить дополнительные доходы. Так, по словам министра финансов Оксаны Маркаровой, 3 миллиарда гривен планируется привлечь за счет легализации азартных игр, еще 12 милиардов гривен благодаря большой и малой приватизаций, 2 миллиарда гривен предоставит социально-экономическое развитие, а 1,8 миллиарда гривен – национальные инвестиционные проекты.

В то же время, согласно экономическому прогнозу, одной из крупнейших расходных статей украинского бюджета останется госдолг. На обслуживание международных кредитов в общем пойдет 141,5 млрд грн, или каждая третья гривна в 2020 году. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, очень важно в ближайшие годы отдать долг и уменьшить давление на украинский бюджет. Именно поэтому государственный бюджет-2020 – последний, который принимается только на год.

«Наша стратегия в том, чтобы с каждым годом государственный долг становился меньше. Для этого мало одного года – надо планировать это на средне- и долгосрочный период. В этом году мы последний раз принимаем бюджет на один год. В дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной трехлетней декларации», – подчеркнул премьер-министр.

Собственно, уже при формировании этого бюджета чиновники попытались планироваться на перспективу. Во время презентации документа премьер отметил, что в следующем году правительство будет искать дополнительные ресурсы не в повышении налогов, а в уменьшении затрат на государство и уменьшении теневого сектора экономики.

Приоритеты: оборона и социальные выплаты

Финансирование безопасности и обороны в следующем году составит 5,45% ВВП. Это почти 246 млрд грн, и абсолютный рекорд оборонного бюджета за время независимости.

«В частности, госгарантии на закупку вооружения и техники составят 9 миллиардов гривен. На бюджет спецслужбы транспорта предусмотрено 1,4 миллиарда гривен. На разведку планируется выделить 3,5 миллиарда гривен. На оборону также будут направлены часть средств Минэкономразвития – 2,4 миллиарда гривен, которые пойдут на изготовление боеприпасов», – объясняет министр обороны Андрей Завгороднюк.

Также в фокусе госбюджета остаются медицина и образование. Общие расходы на здравоохранение составят 113,3 миллиарда гривен, что на 15,1 миллиарда гривен больше, чем в 2019 году. На систему экстренной помощи заложили 1,9 миллиарда гривен, из них 900 миллионов пойдет на авто скорой помощи, 1 миллиард гривен – на открытие отделений экстренной помощи по современным стандартам. На программу «Доступные лекарства» планируют потратить 3,2 миллиарда гривен, на закупку лекарств – 9,7 миллиарда гривен и на лечение украинский за рубежом 1,09 миллиарда гривен.

«В следующем году мы как приоритет обратим внимание на экстренную помощь. Система сейчас неэффективна. Статистика, которую мы видим, пугает. Мы эту ситуацию переломим, предусмотрели для этого необходимые ресурсы. Мы запланировали ресурсы на приобретение карет скорой и на отделение экстренной помощи. Мы планируем закупить или передать в больнице 470 карет скорой и минимум 25 отделений по одной в каждой области», – подчеркивает Гончарук.

По словам депутата Виктории Сюмар, недостаток медицинского бюджета – это отсутствие необходимых средств для дооснащения больницы «Охматдет», в частности для отделения онкогематологии. Кроме того, вызывает беспокойство урезание бюджетов на закупку лекарств для редких болезней.

На образование в следующем году запланировано 145,1 миллиарда гривен, что на 16,4 миллиарда гривен больше, чем в 2019 году. На реформу «Новой украинской школы» будет выделено 1,4 миллиарда гривен, а на развитие учебно-практических центров профтехобразования – 259 миллионов гривен.

В то же время даже ко второму чтению Кабмину не удалось в полной мере решить болезненный вопрос повышения зарплат педагогам. Согласно бюджету, зарплаты изменятся только на уровень инфляции. Кроме того, единовременную денежную поддержку в 21 тысячу гривен получат молодые учителя.

Всего на социальную сферу в 2020 году собираются выделить 294 млрд гривен, в том числе 173 млрд на пенсии, 48 млрд – на субсидии. В то же время на 40% увеличат надбавки на уход за одинокими пенсионерами, старше 80 лет. Также на выплаты детям планируют потратить 5,7 миллиарда гривен, а на выплаты людям с инвалидностью – 18,4 миллиарда гривен. На предоставление правовой помощи гражданам заложено 822 миллиона гривен, а на социальную адаптацию ветеранов боевых действий на Донбассе – 246 миллионов гривен.

Инфраструктура и культура

В правительстве говорят, что развитая транспортная инфраструктура является важной составляющей экономического развития страны. Именно поэтому на развитие дорожной инфраструктуры в 2020 году собираются направить рекордные 73,7 миллиарда гривен. Так, на ремонт и реконструкцию дорог планируется выделить 38 миллиардов гривен, на реконструкцию аэропортов – 1,07 миллиарда гривен, на безопасность дорожного движения 3,17 миллиарда гривен, а расходы по общему фонду на аэропорты и мосты составят 1,57 миллиарда гривен.

На развитие культуры в проекте госбюджета-2020 предусмотрено 15,1 миллиарда гривен, что на 2,8 миллиарда больше, чем в 2019 году. Из них впервые 500 миллионов гривен предусмотрено на Программу мобильности молодежи, а также на развитие туристического потенциала – 240 миллионов гривен. Финансирование кинематографа планируют осуществлять в тех же объемах, что и в 2019 году – 1,5 млрд гривен. На книгоиздательскую дело выделят 151,7 млн.

Бюджет-2020 впервые не предусматривает повышения налогов, зато планирует привлечь немалые средства за счет приватизации, внутренних и внешних инвестиций, либерализации рынков. В правительстве уверяют, что за счет этого будут повышать социальные стандарты, которые будут ощутимы уже последующие годы.