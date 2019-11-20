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Кабмин планирует несколько программ поддержки сельского хозяйства

20.11.2019 10:13
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Кабмин планирует несколько программ поддержки сельского хозяйства

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в 2020 г. планируется реализовать 6 программ господдержки аграриев. 

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, в следующем году правительство планирует следующие программы поддержки агро отрасли: 1. «Удешевление кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям для покупки земель сельскохозяйственного назначения»; 2. «Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств»; 3. «Государственная поддержка развития хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников и надзор за ними»; 4. «Государственная поддержка животноводства, аквакультуры (рыбоводства)»; 5. «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей»; 6. «Формирование уставного капитала Фонда / Агентства частичного гарантирования кредитов».

В государственном бюджете на 2020 г. на программу «Удешевление кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям для покупки земель сельскохозяйственного назначения» заложено 4,4 млрд грн. Это единственная программа господдержки для аграриев, на которую запланированы средства. 

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что ожидаемый экономический эффект при открытии рынка земли может стать инструментом дополнительного бюджетного финансирования.




По материалам: agroportal.ua

Теги: экономика, Украина, сельское хозяйство, Аграрный фонд, поддержка, аграрии
 
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