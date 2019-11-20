Зеленский разочаровался в новой Раде

20.11.2019 11:00

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что "уже нужно менять и этих депутатов". Об этом он сказал 20 ноября во время общения с детьми на Всеукраинском форуме "Украина растет вместе со мной", сообщает ТСН.

Зеленский во время диалога с одной из участниц форума отметил, что "Украина должна быть свежей".

"Даша, подтягивайте таких, как вы, в Верховную Раду. Никому не говорите, но уже нужно менять и этих (прим.: депутатов)", – обратился президент к участнице.