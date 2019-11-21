Опубликован список недостающего и поврежденного имущества на прибывших в Очаков кораблях

21.11.2019 11:00

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ с перечнем повреждений и недостающего имущества на украинском кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу", которые были возвращены России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Анатолия Матиос в Facebook.

Как сообщил Матиос, 20 ноября военные прокуроры осматривали и фиксировали все, что сделала с украинскими судами Россия. По его словам, эта работа очень важна для международных институтов.

Согласно документу, обнародованному Матиос, на всех кораблях отсутствуют:

оружие, боеприпасы в полном объеме и документация,

оборудования для радиосвязи, в частности станция космической связи,

надувная лодка с мотором,

блоки аппаратуры распознавания,

огнетушители, фонари, аварийный буй,

аккумуляторные, батареи, камбузная плита, унитаз.

На кораблях повреждено гидро-пневмоаккумуляторы стопора валолинии.

На катере "Бердянск" пробито ходовую рубку и гальюн, машинное отделение, поврежден левый двигатель, главный распределительный щит электроэнергии разобран, разбит систему распознавания.

На буксире "Яны Капу" все приборы в ходовой рубке открыто и избиты, универсальную систему водяного защиты частично разобран, есть отсутствовать кабель берегового питания и другие кабели, дизель-генератор, розетки и плафоны, топливная арматура ГД №1 - частично отсутствует, разобраны топливную систему, в машинном отделении установлен пластырь с раздвижным упором, фальшборт частично разрушено, часть мачты - частично отсутствует.