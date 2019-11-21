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Зеленский пообещал как можно скорее вернуть в строй возвращенные Россией корабли

21.11.2019 10:00
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Зеленский пообещал как можно скорее вернуть в строй возвращенные Россией корабли

После осмотра кораблей в Очакове Владимир Зеленский заявил, что на них «действительно не хватает» оборудования и некоторых вещей, сообщает РБК.
«Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть», — сказал Зеленский. Также он пообещал начать расследование для выяснения деталей.
Президент Украины добавил, что параллельно Киев начнет ремонтировать возвращенные корабли. По его словам, в результате разговора с командующим Военно-морскими силами Украины Игорем Воронченко, на это уйдет около трех месяцев.



Теги: ремонт, корабли, Зеленский
 
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