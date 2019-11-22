В Киеве прошла акция "У нас есть достоинство"

22.11.2019 08:00

Вчера на Майдане Независимости в Киеве состоялось вече "У нас есть достоинство", сообщает Корреспондент.net.

Акция была приурочена к Дню достоинства и свободы, который отмечался в Украине.

На площади собрались тысячи людей, которые потребовали остановить разведение войск и сил на линии разграничения, а также отменить реализацию формулы Штайнмайера.

Активисты вышли с плакатами Не продается, Банду геть, Свободу Марченко, Нет репрессиям, Хватит нас разводить. Также люди стояли с фотографиями погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Вече было организовано общественными деятелями из Движения сопротивления капитуляции.