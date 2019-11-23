Коломойский заявил о скором возврате "ПриватБанка" в свою собственность

23.11.2019 10:30

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил в комментарии изданию The Kyiv Post, что вскоре вернет себе из государственной собственности "ПриватБанк", который три года назад национализировали, сообщает ТСН.

"Международный валютный фонд знает, что "ПриватБанк" будет возвращен (мне) в ближайшее время", - сказал Коломойский по телефону.

Во время выступления в лондонском Королевском институте международных дел, Chatham House, премьер-министр Украины Алексей

Государство не отдаст "ПриватБанк" бывшим владельцам, олигархи не имеют влияния на власть – премьер

Гончарук отметил, что национализированный "ПриватБанк" не будут возвращать бывшим владельцам. Он заверил, что олигархи не имеют влияния на правительство и на президента Владимира Зеленского.

Отметим, что в планах власти - через несколько лет после "оздоровления" выставить "ПриватБанк" на приватизацию, то есть сделать его снова полностью или частично частным.