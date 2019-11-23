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Коломойский заявил о скором возврате "ПриватБанка" в свою собственность
Бизнесмен Игорь Коломойский заявил в комментарии изданию The Kyiv Post, что вскоре вернет себе из государственной собственности "ПриватБанк", который три года назад национализировали, сообщает ТСН.
"Международный валютный фонд знает, что "ПриватБанк" будет возвращен (мне) в ближайшее время", - сказал Коломойский по телефону.
Во время выступления в лондонском Королевском институте международных дел, Chatham House, премьер-министр Украины Алексей
Государство не отдаст "ПриватБанк" бывшим владельцам, олигархи не имеют влияния на власть – премьер
Гончарук отметил, что национализированный "ПриватБанк" не будут возвращать бывшим владельцам. Он заверил, что олигархи не имеют влияния на правительство и на президента Владимира Зеленского.
Отметим, что в планах власти - через несколько лет после "оздоровления" выставить "ПриватБанк" на приватизацию, то есть сделать его снова полностью или частично частным.
Теги: ПриватБанк, возврат, собственность, Коломойский
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