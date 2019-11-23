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В Украине изменили требования к фото на документы

23.11.2019 11:00
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В Украине изменили требования к фото на документы

Государственная миграционная служба Украины презентовала новые стандарты фотографирования на документы, удостоверяющие личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица для представителей различных вероисповеданий, передает УНН со ссылкой на пресс-релиз управления коммуникаций и электронных сервисов  ГМС Украины.
Так, сообщается, что отныне фотографирования на документы (паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, вида на временное или постоянное проживание) в головном уборе допускается, если лицо носит головной убор в повседневной жизни по религиозным убеждениям.
Кроме того, стало возможным фотографирование в головных уборах, искусственных предметах и материалах на основании медицинских показаний, которые подтверждено медицинским заключением соответствующего учреждения здравоохранения. В то же время, головные уборы не должны изменять формы отдельных частей лица (лоб, скулы, щеки, подбородок, глаза), закрывать лицо и подбородок, проходить по контуру линии роста волос, закрывать уши и шею.



Теги: документы, фото, требование
 
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