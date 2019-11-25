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Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы

25.11.2019 10:15
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Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы

На Новый год-2020 украинцы будут отдыхать четыре дня подряд - Кабмин рекомендовал перенести два рабочих дня - с 30 и 31 декабря на 21 и 28 декабря соответственно, сообщает Апостроф.
Таким образом, выходными будут дни с 29 декабря 2019 года по 1 января 2020 года.
Кроме того, в декабре ожидается дополнительный выходной 25 числа - Рождество.
В январе 2020 года предлагается перенести рабочий день с 6 на 11 января - выходные будут длиться с 4 по 7 января.



Теги: Рождество, новый год, Кабмин, выходные
 
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