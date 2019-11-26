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На межбанке доллар упал ниже 24 гривен

26.11.2019 14:00
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На межбанке доллар упал ниже 24 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 26 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 23,98 гривен за доллар, курс в покупке до 23,96 гривен за доллар, сообщает РБК-Украина.
Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 26,41 гривен за евро.
Таким образом американская валюта упала на межбанке ниже отметки в 24 гривны впервые с января 2016 года.



Теги: доллар, межбанковский валютный рынок, курс валют
 
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