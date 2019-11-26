НБУ вводит в обращение монету 5 гривен

26.11.2019 12:15

С 20 декабря Национальный банк Украины вводит в обращение монеты номиналом 5 гривен. На них, как и на банкноте, будет изображен Богдан Хмельницкий, сообщает Телеканал новостей «24».

Отметим, что новыми монетами можно будет рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени, пока монеты постепенно не вытеснят банкноты в обращении. Специально изыматься из обращения банкноты номиналом 5 и 10 гривен не будут. Об этом на брифинге сказал директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

Монета номанилом в 5 гривен будет почти на 2 миллиметра больше в диаметре по сравнению с двухгривневой. Ее вес – 5,2 грамма.