Последние новости раздела
- Гончарук сделал прививку от дифтерии и призвал следовать его примеру09:30
- На межбанке доллар упал ниже 24 гривен14:00
- НБУ вводит в обращение монету 5 гривен12:15
- Стало известно, о чем Зеленский и Путин поговорили по телефону09:30
- Минцифры запустило онлайн-карту интернета Украины16:30
- Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы10:15
- В Украине изменили требования к фото на документы11:00
- Коломойский заявил о скором возврате "ПриватБанка" в свою собственность10:30
- Синоптики дали прогноз погоды на выходные16:00
- В аэропорту Одессы аварийно сел Boeing 737 со сломанным шасси09:00
Гончарук сделал прививку от дифтерии и призвал следовать его примеру
27.11.2019 09:30
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал прививку от дифтерии и поручил руководителям областей рассказывать населению о рисках эпидемий. Об этом он сообщил в Facebook, передает НВ.
«Сегодня против дифтерии не вакцинировался каждый второй взрослый человек в Украине, среди детей до года этот показатель не лучше — чуть больше 65%», — написал он.
Также, Гончарук на селекторном совещании поручил руководителям облгосадминистраций «начать широкую информационную кампанию о пользе вакцинации и рисках распространения инфекционных болезней из-за низкого уровня вакцинации среди населения».
Теги: премьер-министр, прививка, дифтерия
Читайте также:
- Богословская бросила Януковича ради президентства
- Тимошенко обвиняет Януковича в рейдерском захвате "Надра Украины"
- Право ругать отстаивают в апелляции
- Янукович "забил" на дебаты. Тимошенко обозвала его "пустым местом" и "трусом"
- Пасхальные гастроли политиков: президент и премьер всюду успели
- Политики готовы сделать больно
- В ВР внесен законопроект о пенсиях жителям ОРДЛО09:00
- Старшеклассникам ОРДЛО предлагают оплатить подготовку к поступлению в ВУЗы Украины16:30
- Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября13:15
- В Макеевке совершено вооруженное нападение на АЗС11:30
- В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО08:30
- КПВВ на Донбассе переходят на зимний режим работы14:00
- Ситуация на блокпостах в районе прведения ООС 25 ноября12:15
- "Народный мэр" Горловки оказался "украинским Штирлицем" (ВИДЕО)08:30
- В штабе ООС рассказали о потерях боевиков за неделю10:30
- Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 23 ноября15:15
- Гончарук сделал прививку от дифтерии и призвал следовать его примеру09:30
- В ВР внесен законопроект о пенсиях жителям ОРДЛО09:00
- "Шахтер" вырвал ничью в гостевом матче с "Ман Сити" (ВИДЕО)08:30
- Старшеклассникам ОРДЛО предлагают оплатить подготовку к поступлению в ВУЗы Украины16:30
- Первый электромобиль Skoda сошел с конвейера16:00
- Зеленскому в Эстонии подарили велосипед15:00
- На межбанке доллар упал ниже 24 гривен14:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября13:15
- Опубликовано видео "ограбления века" в Дрездене (ВИДЕО)12:45
- НБУ вводит в обращение монету 5 гривен12:15
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО
- КПВВ на Донбассе переходят на зимний режим работы
- "Народный мэр" Горловки оказался "украинским Штирлицем" (ВИДЕО)
- В штабе ООС рассказали о потерях боевиков за неделю
- В Макеевке совершено вооруженное нападение на АЗС
- Старшеклассникам ОРДЛО предлагают оплатить подготовку к поступлению в ВУЗы Украины
- Ситуация на блокпостах в районе прведения ООС 25 ноября
- МТС продала "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell
- Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября
- Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы