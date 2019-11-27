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Гончарук сделал прививку от дифтерии и призвал следовать его примеру

27.11.2019 09:30
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Гончарук сделал прививку от дифтерии и призвал следовать его примеру

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал прививку от дифтерии и поручил руководителям областей рассказывать населению о рисках эпидемий. Об этом он сообщил в Facebook, передает НВ.
«Сегодня против дифтерии не вакцинировался каждый второй взрослый человек в Украине, среди детей до года этот показатель не лучше — чуть больше 65%», — написал он.
Также, Гончарук на селекторном совещании поручил руководителям облгосадминистраций «начать широкую информационную кампанию о пользе вакцинации и рисках распространения инфекционных болезней из-за низкого уровня вакцинации среди населения».



Теги: премьер-министр, прививка, дифтерия
 
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