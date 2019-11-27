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Кабмин поообещал ежегодные выплаты пленным и их семьям

27.11.2019 14:30
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Кабмин поообещал ежегодные выплаты пленным и их семьям

В ходе заседания 27 ноября Кабинет Министров Украины принял решение о предоставлении ежегодной денежной помощи бывшим и нынешним пленным, а также их семьям.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, информирует сайт #Буквы.
В ведомстве подчеркнули, что выплаты будут предоставлять именно тем украинцам, которые были в плену.
В сообщении указано, что выплаты будут предоставлять освобожденным из плена боевиков, оккупационных администраций, а также Российской Федерации. Пленными в ведомстве назвали тех граждан, которых незаконно лишили свободы за их гражданскую или политическую деятельность.
Если человек еще в плену, то материальные выплаты будут получать его родственники.
В ведомстве отметили, что раньше за помощью можно было обращаться только раз, а теперь – ежегодно.
Кому из бывших или нынешних пленных предоставлять помощь или отказать – решит специальная комиссия.



Теги: Кабмин, выплаты, пленные
 
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