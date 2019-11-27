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Кабмин зафиксировал цену на газ до конца отопительного сезона
27.11.2019 16:30
Кабмин установил фиксированную цену на газ на весь отопительный сезон, сообщает Телеканал новостей «24».
Украинцы смогут добровольно выбрать: или платить по привычной системе формирования цены ежемесячно, или просто по 8 гривен за один кубический метр газа.
О старте 27 ноября специальной программы для украинцев "Гарантированая цена на газ" сообщил украинский премьер Алексей Гончарук в телеграм-канале.
"Цена на газ в платежках будет 8 гривен за кубометр на весь отопительный период. Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние 2 года", – написал Гончарук.
Причем перейти на программу люди смогут добровольно, а так же и отказаться от участия в ней и вернуться к привычной системе начисления по региональному принципу.
Теги: цена, газ, фиксация, Кабмин
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