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В Житомире выпустили носки с цитатами Зеленского

27.11.2019 13:30
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В Житомире выпустили носки с цитатами Зеленского

В ассортименте одного из житомирских магазинов появились зеленые носки с крылатыми фразами президента Владимира Зеленского, сообщает Корреспондент.net.
Например, можно купить пару с надписью "Вийди отсюда розбійник" или "Плохо чуєш мене?".
Отмечается, что носки изготовил местный производитель. Партия насчитывает всего около 50 пар, все они зеленого цвета.
Реализаторы отмечают, что готовы заказать вторую партию, как только распродадут эту.



Теги: Житомир, носки, цитата, Зеленский
 
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