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Рейтинг Зеленского упал на 20%

28.11.2019 11:45
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Рейтинг Зеленского упал на 20%

По данным опроса Киевского международного института социологии, в ноябре рейтинг поддержки Владимира Зеленского составил 52%, сообщает НВ.
В КМИС отметили, в течение осени доля тех, кто положительно относится к Зеленскому, снижалась: 73% в сентябре, 66% - в октябре, 64% в начале ноября, 52% - в конце ноября.
В то же время растет количество тех, кто негативно относится к Зеленскому: 7% в сентябре, 9% в октябре, 12% в начале ноября, 19% в конце ноября.
Опрос проводился с 22 по 25 ноября методом телефонного интервью с использованием компьютера.
В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.



Теги: рейтинг, падение, Зеленский
 
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