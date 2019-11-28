Последние новости раздела
- Украина назвала сумму ущерба на возвращенных Россией кораблях08:15
- Кабмин зафиксировал цену на газ до конца отопительного сезона16:30
- Кабмин поообещал ежегодные выплаты пленным и их семьям14:30
- В Житомире выпустили носки с цитатами Зеленского13:30
- Нацбанк обвинил Коломойского в информатаке11:00
- Гончарук сделал прививку от дифтерии и призвал следовать его примеру09:30
- На межбанке доллар упал ниже 24 гривен14:00
- НБУ вводит в обращение монету 5 гривен12:15
- Стало известно, о чем Зеленский и Путин поговорили по телефону09:30
- Минцифры запустило онлайн-карту интернета Украины16:30
Украина назвала сумму ущерба на возвращенных Россией кораблях
28.11.2019 08:15
Сумма ущерба на возвращенных Россией четырех кораблях Военно-морских сил ВСУ составляет не менее 55,5 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина.
Заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовський во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ заявил, что учитывая техническое состояние вооружения и кораблей, их нельзя использовать по назначению.
"Сейчас работа комплексной комиссии ВМС ВСУ продолжается, поскольку имеются большие убытки. Согласно предварительному осмотру, сумма убытков на кораблях составляет не менее 55,5 млн гривен (около 2,1 млн евро)", - заявил дипломат.
Теги: Керченский пролив, ущерб, ОБСЕ, корабли
Читайте также:
- Украина сможет уничтожать корабли на расстоянии в 300 км: Турчинов рассказал о грозном оружии
- Донбасс берут под тотальный контроль
- Боевики "ДНР" задекларировали небольшое количество отведенного оружия, при котором не могло быть такой агрессии - ОБСЕ (ВИДЕО)
- "Наши - как на ладони", - журналист написал о "реалити-шоу" ОБСЕ в Широкино
- Боевики "ДНР" запретили сотрудникам ОБСЕ проводить мониторинг в Коминтерново
- Представитель ОБСЕ Александр Хуг выступил с инициативой по работе КПВВ «Золотое»
- Ситуация на КПВВ Донбасса 27 ноября12:30
- ОБСЕ подтвердила завершение процесса разведения сил возле Золотого10:30
- В ВР внесен законопроект о пенсиях жителям ОРДЛО09:00
- Старшеклассникам ОРДЛО предлагают оплатить подготовку к поступлению в ВУЗы Украины16:30
- Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября13:15
- В Макеевке совершено вооруженное нападение на АЗС11:30
- В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО08:30
- КПВВ на Донбассе переходят на зимний режим работы14:00
- Ситуация на блокпостах в районе прведения ООС 25 ноября12:15
- "Народный мэр" Горловки оказался "украинским Штирлицем" (ВИДЕО)08:30
- Украина назвала сумму ущерба на возвращенных Россией кораблях08:15
- Кабмин зафиксировал цену на газ до конца отопительного сезона16:30
- Мальме - Динамо Киев: прогноз и ставки букмекеров15:30
- Кабмин поообещал ежегодные выплаты пленным и их семьям14:30
- В Житомире выпустили носки с цитатами Зеленского13:30
- Xiaomi представила умные часы для детей13:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 27 ноября12:30
- Власти Нью-Йорка запретили электронные сигареты12:00
- Twitter начал чистку "заброшенных" аккаунтов11:30
- Нацбанк обвинил Коломойского в информатаке11:00
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В Макеевке совершено вооруженное нападение на АЗС
- В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО
- КПВВ на Донбассе переходят на зимний режим работы
- В ВР внесен законопроект о пенсиях жителям ОРДЛО
- "Народный мэр" Горловки оказался "украинским Штирлицем" (ВИДЕО)
- Старшеклассникам ОРДЛО предлагают оплатить подготовку к поступлению в ВУЗы Украины
- Ситуация на блокпостах в районе прведения ООС 25 ноября
- Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября
- МТС продала "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell
- Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы