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Украина назвала сумму ущерба на возвращенных Россией кораблях

28.11.2019 08:15
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Украина назвала сумму ущерба на возвращенных Россией кораблях

Сумма ущерба на возвращенных Россией четырех кораблях Военно-морских сил ВСУ составляет не менее 55,5 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина.
Заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовський во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ заявил, что учитывая техническое состояние вооружения и кораблей, их нельзя использовать по назначению.
"Сейчас работа комплексной комиссии ВМС ВСУ продолжается, поскольку имеются большие убытки. Согласно предварительному осмотру, сумма убытков на кораблях составляет не менее 55,5 млн гривен (около 2,1 млн евро)", - заявил дипломат.



Теги: Керченский пролив, ущерб, ОБСЕ, корабли
 
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