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Украина успешно испытала крылатую ракету "Нептун" (ВИДЕО)
29.11.2019 10:30
Украинский оборонно-промышленный комплекс успешно закончил испытания крылатой ракеты Р-360, которая входит в боевой комплекс РК-360МЦ "Нептун". Об этом на полигоне после запуска сообщил гендиректор конструкторского бюро Луч Олег Коростелев, пишет ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
870-килограммовая ракета пролетела более 250 км по запланированной траектории и на заданной высоте с максимальной скоростью около 900 км/ч.
РК-360МЦ "Нептун" обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (полный залп шесть пусковых установок) с интервалом пусков в залпе от трех до пяти секунд. Комплекс может находиться в 25 км от береговой линии.
Пропагандистские СМИ России уже назвали "Нептун" ракетой "для уничтожения Крымского моста".
Теги: Украина, испытания, ракета
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