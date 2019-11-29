Украина успешно испытала крылатую ракету "Нептун" (ВИДЕО)

29.11.2019 10:30

Украинский оборонно-промышленный комплекс успешно закончил испытания крылатой ракеты Р-360, которая входит в боевой комплекс РК-360МЦ "Нептун". Об этом на полигоне после запуска сообщил гендиректор конструкторского бюро Луч Олег Коростелев, пишет ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

870-килограммовая ракета пролетела более 250 км по запланированной траектории и на заданной высоте с максимальной скоростью около 900 км/ч.

РК-360МЦ "Нептун" обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (полный залп шесть пусковых установок) с интервалом пусков в залпе от трех до пяти секунд. Комплекс может находиться в 25 км от береговой линии.

Пропагандистские СМИ России уже назвали "Нептун" ракетой "для уничтожения Крымского моста".