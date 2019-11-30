Последние новости раздела
- В Киеве воры взорвали отделение «Ощадбанка»09:30
- Зеленский подписал закон о введении НАТО-вских званий в ВСУ12:30
- Украина успешно испытала крылатую ракету "Нептун" (ВИДЕО)10:30
- Сегодня газета «Пенсионный курьер» проведет горячую линию для пенсионеров12:15
- Рейтинг Зеленского упал на 20%11:45
- В Украине вступил в силу закон о незаконном обогащении10:15
- Украина назвала сумму ущерба на возвращенных Россией кораблях08:15
- Кабмин зафиксировал цену на газ до конца отопительного сезона16:30
- Кабмин поообещал ежегодные выплаты пленным и их семьям14:30
- В Житомире выпустили носки с цитатами Зеленского13:30
В Киеве воры взорвали отделение «Ощадбанка»
30.11.2019 09:30
В Киеве на Русановке в ночь на субботу, 30 ноября, взорвали и ограбили отделение «Ощадбанка», сообщает dtp.kiev.ua.
По словам очевидцев, подрывники скрылись в сторону станции метро «Славутич» на автомобиле Volkswagen Passat старой модели.
Транспортное средство по ориентировки разыскивают правоохранители. Введена полицейская операция «Сирена».
На месте работают взрывотехники и следователи, обстоятельства происшествия и сумма украденных наличных устанавливаются.
Теги: Киев, ограбление, взрыв, Ощадбанк
Читайте также:
- К американке привязали бомбу и заставили ограбить банк
- В Киеве начались консультации по вопросам обороны с представителями США
- Взрыв в Киеве: Спасатели сообщают о второй жертве
- В США осуждены участники заговора с целью взрыва синагоги
- В Киеве грабители напали на... пункт приема стеклотары
- За два дня до пуска в США взорвалась космическая ракета (ВИДЕО)
- В Станицу Луганскую приехал глава ОБСЕ16:00
- "Народный совет" "ДНР" расширил границы "республики"14:00
- Ситуация на блокпостах Донбасса 29 ноября13:00
- Что нужно знать о новом порядке перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе10:00
- Российский блогер рассказал об отношении жителей "Л/ДНР" к местной власти (ВИДЕО)08:30
- Опубликованы цены на продукты питания в Горловке17:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 28 ноября15:00
- Опубликован новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе09:45
- Ситуация на КПВВ Донбасса 27 ноября12:30
- ОБСЕ подтвердила завершение процесса разведения сил возле Золотого10:30
- В Киеве воры взорвали отделение «Ощадбанка»09:30
- Сегодня состоится скандальный поединок Емельяненко - Кокляев17:00
- В Станицу Луганскую приехал глава ОБСЕ16:00
- Климкин призвал объявить бойкот Apple из-за "российского Крыма"15:00
- "Народный совет" "ДНР" расширил границы "республики"14:00
- ФСБ заявила о задержании в Севастополе "украинской шпионки"13:30
- Ситуация на блокпостах Донбасса 29 ноября13:00
- Зеленский подписал закон о введении НАТО-вских званий в ВСУ12:30
- Xiaomi представила умную кровать11:30
- Группа KAZKA записала новую песню (ВИДЕО)11:00
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Опубликован новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе
- В ВР внесен законопроект о пенсиях жителям ОРДЛО
- Что нужно знать о новом порядке перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе
- Российский блогер рассказал об отношении жителей "Л/ДНР" к местной власти (ВИДЕО)
- Опубликованы цены на продукты питания в Горловке
- "Народный совет" "ДНР" расширил границы "республики"
- Ситуация на КПВВ Донбасса 27 ноября
- Ситуация на КПВВ Донбасса 28 ноября
- Кабмин зафиксировал цену на газ до конца отопительного сезона
- Стала известна сумма "российского" гонорара Ротару