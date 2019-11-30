В Киеве воры взорвали отделение «Ощадбанка»

30.11.2019 09:30

В Киеве на Русановке в ночь на субботу, 30 ноября, взорвали и ограбили отделение «Ощадбанка», сообщает dtp.kiev.ua.

По словам очевидцев, подрывники скрылись в сторону станции метро «Славутич» на автомобиле Volkswagen Passat старой модели.

Транспортное средство по ориентировки разыскивают правоохранители. Введена полицейская операция «Сирена».

На месте работают взрывотехники и следователи, обстоятельства происшествия и сумма украденных наличных устанавливаются.