Народный синоптик дал прогноз на декабрь и Новый год

01.12.2019 16:00

В начале декабря в Украину на смену потеплению придут морозы, во второй половине месяца ожидается снежная погода. Такой прогноз погоды в Украине на декабрь озвучил народный синоптик Леонид Горбань, сообщает Обозреватель.

"Через 2-3 дня возвращаются морозы. Они небольшие. Ночные температуры -4...-2 градуса, днем 0...+1", – рассказал Горбань.

По словам народного синоптика, эти морозы не продлятся долго – 6 декабря начинается вторая оттепель, которая будет длиться до 12-13 декабря.

"А начиная с 13 декабря до конца месяца – сплошные морозы, и оттепели не просчитываются. Ночные температуры будут -9...-6, а 22-25 декабря посильнее, -13...-11", – сообщил он.

Также синоптик отметил, что "хороший снег просчитывается 22-24 декабря и 28-30 декабря".

Под Новый год Горбань спрогнозировал снежную погоду с небольшими морозами -5...-4.