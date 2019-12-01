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Народный синоптик дал прогноз на декабрь и Новый год
В начале декабря в Украину на смену потеплению придут морозы, во второй половине месяца ожидается снежная погода. Такой прогноз погоды в Украине на декабрь озвучил народный синоптик Леонид Горбань, сообщает Обозреватель.
"Через 2-3 дня возвращаются морозы. Они небольшие. Ночные температуры -4...-2 градуса, днем 0...+1", – рассказал Горбань.
По словам народного синоптика, эти морозы не продлятся долго – 6 декабря начинается вторая оттепель, которая будет длиться до 12-13 декабря.
"А начиная с 13 декабря до конца месяца – сплошные морозы, и оттепели не просчитываются. Ночные температуры будут -9...-6, а 22-25 декабря посильнее, -13...-11", – сообщил он.
Также синоптик отметил, что "хороший снег просчитывается 22-24 декабря и 28-30 декабря".
Под Новый год Горбань спрогнозировал снежную погоду с небольшими морозами -5...-4.
Теги: декабрь, Новый год, прогноз погоды
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