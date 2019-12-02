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Тука назвал два пути выплаты пенсиий жителям ОРДЛО

02.12.2019 15:00
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Тука назвал два пути выплаты пенсиий жителям ОРДЛО

Украина может двумя способами восстановить выплату пенсий жителям оккупированных районов Донбасса, сообщает Обозреватель.
Об этом заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, комментируя планы команды президента Владимира Зеленского относительно ОРДЛО.
Тука напомнил, что нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук высказывалась за восстановление выплаты пенсий на оккупированных территориях. В свою очередь, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо призывает возобновить выплату пенсий жителям оккупированных территорий.
По его словам, надо четко различать два фундаментальных тезиса.
"Если речь идет о возобновлении выплат на неконтролируемых оккупированных территориях, я считаю это абсолютно недопустимым и невозможным реализовать с точки зрения безопасности", – отметил Тука.
"Что касается выплат жителям оккупированных территорий, то есть если власть решится разорвать зависимость выплаты пенсий от наличия бумажной псевдосправки, которую просто продают, тогда могу это только приветствовать. Мы с 2016 года предлагали отменить такой позорный механизм, который замыливает глаза центральной украинской власти и представителям международных организаций, раздувая цифру внутренне перемещенных лиц с одной стороны, а с другой – рождая низовую коррупцию", – заключил он.



Теги: ОРДЛО, пенсии, Тука
 
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