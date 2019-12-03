Зеленский отреагирован на коррупционный скандал в ГБР

03.12.2019 12:00

Президент Владимир Зеленский заявил, что "правая рука" директора Государственного бюро расследований Романа Трубы подозревается в получении $150 тысяч взятки, и призвал Верховную Раду принять законопроект №2116, который должен усовершенствовать ГБР, сообщает InfoResist.

««Правая рука» директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $ 150 000. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро. Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются», — сказал Зеленский.

«Призываю народных депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект № 2116 относительно совершенствования работы Государственного бюро расследований», — добавил он.