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Зеленский отреагирован на коррупционный скандал в ГБР
03.12.2019 12:00
Президент Владимир Зеленский заявил, что "правая рука" директора Государственного бюро расследований Романа Трубы подозревается в получении $150 тысяч взятки, и призвал Верховную Раду принять законопроект №2116, который должен усовершенствовать ГБР, сообщает InfoResist.
««Правая рука» директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $ 150 000. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро. Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются», — сказал Зеленский.
«Призываю народных депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект № 2116 относительно совершенствования работы Государственного бюро расследований», — добавил он.
Теги: скандал, коррупция, Зеленский
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