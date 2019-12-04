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Пожар в Одессе: в больницах - 21 человек, один скончался (ВИДЕО)
04.12.2019 15:00
По информации ГСЧС в больницах города сейчас находится 21 человек, в том числе девять несовершеннолетних учащихся колледжа и пятеро пожарных, сообщает Думская.
Одна из пострадавших умерла. Погибшая — преподаватель колледжа 1976 года рождения. Она скончалась в ГКБ №1.
По неофициальной информации, причиной пожара могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Возгорание произошло в офисном помещении.
Теги: Одесса, колледж, пожар
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