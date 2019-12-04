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Пресс-секретарь СБУ объяснила "обыски у Медведчука" путаницей

04.12.2019 20:30
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Пресс-секретарь СБУ объяснила "обыски у Медведчука" путаницей

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская опровергла информацию СМИ об обысках, которые якобы проходят в офисе политика Виктора Медведчука. Об этом Гитлянская сообщила на свойе странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Уважаемые журналисты! Пожалуйста не распространяйте информацию "РБК-Украина", где я якобы подтвердила обыски у Медведчука. Это не соответствует действительности. Надеюсь, что журналист просто перепутал "нет" с "да". И не расслышал, что я заметила, что следственные действия происходят в другом помещении и отношения к политику не имеют", - написала пресс-секретарь СБУ.



Теги: СБУ, опровержение, Медведчук
 
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