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Рада предоставила статус участников боевых действий бойцам добробатов
04.12.2019 12:15
Добровольцы-участники антитеррористической операции и операции объединенных сил на Донбассе смогут получить соцгарантии и права участников боевых действий, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
За соответствующий законопроект №2045-1 сегодня, 4 декабря, проголосовали 329 народных депутатов.
Речь идет о бойцах, которые до вступления в силу закона о реинтеграции Донбасса добровольно защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и непосредственно выполняли боевые задачи АТО в районах ее о проведения не менее 30 календарных дней (независимо от перерывов) во взаимодействии с ВСУ, МВД, НГУ, НПУ, СБУ и другими военными формированиями и правоохранительными органами.
Теги: закон, Верховная Рада, АТО, добровольцы
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