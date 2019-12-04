СБУ "пришла в гости" к Медведчуку

04.12.2019 16:30

В офисе главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука проходят следственные действия. Об этом рассказала пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гилянская, сообщает РБК-Украина.

Гитлянская отметила, что СБУ пока не может сказать в рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия.

"Это проводятся не обыски, а другие следственные действия", - отметила она.