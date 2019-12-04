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В Одессе загорелся колледж, есть пострадавшие

04.12.2019 12:45
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В Одессе загорелся колледж, есть пострадавшие

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, проводится эвакуация из здания. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Пожар начался около 10:12 на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса. На данный момент известно о 10 пострадавших.
"Ориентировочная площадь пожара 700 м.кв. Сейчас к тушению привлечены 65 чел. Личного состава и 16 ед. техники. Проводится эвакуация. Информация о пострадавших уточняется", - сообщает ГСЧС.



Теги: Одесса, колледж, пожар
 
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