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ГСЧС назвала вероятную причину пожара в одесском колледже
05.12.2019 08:00
По последним данным в результате пожара в Одесском колледже 1 человек погиб, пострадали 27 человек, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Пока рано говорить о причинах возгорания. По предварительным данным, пожар начался в закрытом помещении на третьем этаже. По информации ГСЧС, вероятной причиной стал поврежденный удлинитель", - сообщил на своей странице в Facebook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.
Теги: Одесса, колледж, пожар
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