ГСЧС назвала вероятную причину пожара в одесском колледже

05.12.2019 08:00

По последним данным в результате пожара в Одесском колледже 1 человек погиб, пострадали 27 человек, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Пока рано говорить о причинах возгорания. По предварительным данным, пожар начался в закрытом помещении на третьем этаже. По информации ГСЧС, вероятной причиной стал поврежденный удлинитель", - сообщил на своей странице в Facebook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.