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У Зеленского рассказали об изменении Конституции Украины
Команда Владимира Зеленского готова провести конституционную реформу после саммита "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже, сообщает Телеканал новостей «24».
Помощник президента Андрей Ермак заявил, что изменения ограничат вопросом децентрализации, в том числе по оккупированным территориям Донбасса.
По словам Ермака, это требование будет выполнено, поскольку оно предусмотрено минскими договоренностями в части децентрализации.
Помощник Зеленского также объяснил, что изменения Конституции, о которых идет речь, будут касаться передачи части полномочий на места, но будут также определенные положения, которые касаются ОРДЛО.
"Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или автономия", – отметил Ермак.
Теги: Украина, Конституция, децентрализация
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