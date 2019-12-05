В Раде подрались двое "слуг народа"

05.12.2019 15:30

В Верховной Раде в четверг, 5 декабря, подрались депутаты из Слуги народа Гео Лерос и Максим Бужанский, сообщает ЛБ.ua.

Отмечается, что причиной стали нецензурные высказывания нардепа Лероса в адрес другой "слуги" - Ирины Верещук.

По словам источника журналистов, Лерос "нормально получил" от Бужанского за "плохое отношение к женщине".

"Получил, как мы считаем в большинстве, заслужено. Потому что во время заседания Лерос начал крыть матом Ирину Верещук. Бужанский вступился. В итоге их разнимали депутаты ЕС и Голоса", - сказал собеседник.