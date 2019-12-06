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Синоптики рассказали о погоде в Украине на выходные
06.12.2019 15:30
В выходные, 7-8 декабря, в Украине ожидается незначительная облачная влажность, местами небольшие дождь и мокрый снег, сообщает Realist.online.
Об этом пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
«Ветер будет юго-западным, 5-12 м/с, то есть, немного порывистый, для прогулок обязательно укутайте шею шарфом», — предупреждает синоптик.
Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла. На юге температура поднимется до +10 градусов.
Теги: Украина, выходные, прогноз погоды
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