Социологи узнали отношение жителей Украины к инициативам Зеленского по Донбассу

06.12.2019 16:00

В ноябре большинство украинцев (60%) положительно относились к разведению военных сил на Донбассе, негативно - 27%, остальные не определились. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, сообщает РБК-УКРАИНА.

В то же время украинцы в большинстве с осторожностью относятся к проведению местных выборов на неконтролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей - лишь 20% говорят, что выборы следует провести как можно быстрее без всяких предпосылок. Еще 21% поддерживают проведение выборов после освобождения этих территорий от российских войск и разоружения боевиков, а 24,5% украинцев считают, что выборы можно проводить лишь через несколько лет после того, как Украина установит полный контроль над этими территориями.

Полная амнистия для всех без исключения, кто был задействован в военном конфликте на Донбассе, неприемлема для граждан - лишь 8% высказались в поддержку такого шага. Еще 22% считают, что амнистировать можно участников незаконных вооруженных формирований, за исключением тех, кто совершал серьезные преступления (убийства гражданских людей, пытки и тому подобное). Четверть граждан Украины не готовы к ни одного варианту амнистии - по их мнению, нужно привлекать к ответственности всех по закону.