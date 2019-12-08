Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

8 декабря объявлен днем траура по погибшим при пожаре в Одессе

08.12.2019 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
8 декабря объявлен днем траура по погибшим при пожаре в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №892/2019 объявил 8 декабря всеукраинский траур в память о погибших в результате пожара в одесском колледже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Я объявляю воскресенье, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в Одессе. Завтра мы приспустим государственные флаги. Отменим шумные праздники и гуляния. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины", - заявил президент в своем Telegram-канале.
По последним данным, в результате пожара в Одессе погибли восемь человек. Среди них спасатель, который был госпитализирован 4 декабря. Еще 30 человек пострадали. Судьба 8 остается неизвестной.



Теги: Одесса, пожар, траур
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх